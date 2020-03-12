2020/03/12 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة تصدر 5 توصيات جديدة للمواطنين بشأن كورونا بعد تصنيفه وباءً جامحاً

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

طالبت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة اسامة النجيفي، الخميس (12 آذار 2020)، بوضع حد لاستهداف قوات التحالف الدولي في العراق، فيما دعا إلى حسم تسمية رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة مختصرة بمهام محددة لإطفاء حرائق الأزمات.

وقالت ال

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر في هيأة نزاهة محافظة البصرة، الخميس (12 آذار، 2020) باستقدام 42 ضابطاً في مديرية مرور المحافظة، الى قسم التحقيقات في هيأة نزاهة المحافظة، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن

بغداد اليوم- بغداد

طالب تحالف الوطن اولا، برئاسة النائب مثنى السامرائي، الخميس (12 آذار 2020)، الحكومة العراقية بموقف صارم من الهجوم الذي تعرض له معسكر التاجي يوم أمس، فيما وصف منفذي الهجوم بالمارقين.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إ

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