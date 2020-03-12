جبهة النجيفي تطالب بوضع حد لاستهداف التحالف الدولي وتدعو إلى حسم تسمية رئيس الوزراء

2020/03/12 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة اسامة النجيفي، الخميس (12 آذار 2020)، بوضع حد لاستهداف قوات الت...





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