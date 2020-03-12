بالصور.. العشرات يتظاهرون أمام مستودع الفاو النفطي في البصرة للمطالبة بفرص عمل

2020/03/12 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الخميس (12 آذار 2020)، بتظاهر عشرات المواطنين أمام مستودع الفاو النفطي في المحافظة من أجل المطالبة بتوفير فرص عمل للأهالي.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي قضاء الفاو جنوب البصرة تظاهروا أمام مستودع الفاو النفطي، من أجل توفير فرص عمل للأهالي".





وأضاف، أن "المتظاهرين طالبوا بفرص عمل في مستودع الفاو النفطي"، متهمين "الأحزاب الحاكمة بتوزيع الدرجات الوظيفة في المستودع للمنتمين اليها".

وأشار الى أن "المتظاهرين حذروا من تجاهل مطالبهم وعدم الاستماع لمطالبهم، وهي العمل داخل مستودع الفاو النفطي".

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الخميس (12 آذار 2020)، أن دائرته هيأت كافة الظروف التي يحتاجها المحجورون، في مستشفياتنا بسبب كورونا، مشيراً إلى توفير الانترنت وأرصدة الهاتف، والطعام ’’الدلفري’’.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام دائرة صحة الرصافة في بغداد، عبد الغني الساعدي، الخميس (12 آذار 2020)، تماثل أربع حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء واخراجهم بعد اعادة الفحوصات ولعدة مرات وثبت تماثلهم للشفاء من الفيروس.

وقال الساعدي في بيان تلقته

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس (11 آذار 2020)، عن 1075 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في إيران خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، إنه "تم تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حال

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