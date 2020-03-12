محمد علاوي في أول ظهور منذ انسحابه عن التكليف.. تعرف على الموعد ووسيلة الإعلام الناقلة

2020/03/12 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في أول ظهور له منذ انسحابه عن تكليفه بتشكيل الحكومة، اعلن محمد علاوي استضافته اليوم الخميس في العاشرة مساء على قناة الفرات.وقال علاوي في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “ستتم استضافتي ان شاء الله في قناة الفرات هذه الليلة يوم الخميس 3/12 الساعة العاشرة بتوقيت بغداد”.

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