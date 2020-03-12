النواب الأمريكي يحدّ من صلاحيات ترامب في شن الحرب على إيران

2020/03/12 | 15:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأمريكي على تشريع يقيّد من صلاحيات الرئيس “دونالد ترامب” في شن أي حرب محتملة ضد إيران.وفي جلسة عقدت يوم أمس الأربعاء، للتصويت مشروع قانون “صلاحيات الحرب”

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