بنس يتوقع تسجيل الولايات المتحدة لآلاف الاصابات بفيروس كورونا

2020/03/12 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توقع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حدوث آلاف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال بينس في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي إن"، إن المختبرات التجارية ستشارك بصورة أساسية في توسيع نطاق الاختبارات الطبية في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

ولم يذكر نائب الرئيس الأمريكي تفاصيل حول كيفية توسيع نطاق الفحص.

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