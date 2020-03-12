85 إصابة كورونا بالإمارات.. وإجراءات جديدة من حكومة دبي

2020/03/12 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أعلنت حكومة دبي الخميس عن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.في التفاصيل، وبتوجيهات من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أصدر المجلس التنفيذي تعميماً تضمّن جملة من التدابير الاحترازية الجديدة الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار جهود حكومة […]

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