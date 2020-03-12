كورونا يصيب وزيرة إسبانية.. وتوجه لإغلاق مدريد

2020/03/12 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، أنها تدرس إغلاق العاصمة مدريد كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، أكدت معلومات إصابة وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو بفيروس كورونا.وأضافت المعلومات أيضا أنه تم إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي.كما قررت الحكومة إخضاع كل أعضائها لاختبارات طبية.نادي ريال مدريد الإسباني يطلب […]

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