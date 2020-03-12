بريطانيا تطالب العراق بمحاسبة المسؤولين عن هجوم

2020/03/12 | 15:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع هجوم استهدف معسكر التاجي واودى بحياة عدد من المدربين بقوات التحالف واصابة اخرين

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