نادي ريال مدريد يوضع في الحجر الصحي

2020/03/12 | 15:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أفاد مصدر رسمي بأن فريق ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب فيروس كورونا.وقرر النادي الملكي، اليوم الخميس، إعادة جميع لاعبيه إلى بيوتهم كإجراء احترازي خوفا من انتشار كورونا.وكان الريال يستعد لمواجهة ضيفه إيبار، غدا الجمعة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني "الليجا".وانتشرت تقارير صحفية، عن أن مباراة الفريق الملكي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والمقررة الثلاثاء المقبل، لن تقام في موعدها بسبب تفشي الفيروس في أنحاء القارة.وقررت الحكومة الاسبانية، إيقاف منافسات الليغا لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.ان

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