سيقتلع الأشجار ويفجر السيول.. شاهد

2020/03/12 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يبدو أنّ شهر آذار لن يمر مرور الكرام على دول المنطقة، إذ حذّر خبراء الطقس من منخفض جوي خطير سيضرب 8 دول بينها العراق، يسمى "منخفض التنين"، أو كما سمّاه البعض بـ"منخفض القرن"، كونه سيؤدي إلى حالة عدم استقرار شديدة في الأجواء الجوية، وسيتسبب بالسيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة.ماهي عاصفة التنين؟مبدئياً لا يزال سبب تسمية العاصفة القادمة بعاصفة التنين غير معروف، إذ لا يوجد أي مصطلح علمي رسمي يُفسر سبب التسمية، سوى أنه موجود في علم الفلك، فعاصفة التنين هي عاصفة موجودة في النصف الجنوبي لكوكب زحل، وسُميت بهذا الاسم كونها ضخمة وساطعة وذات عمر طويل، وتتهيج بشكل دوري، وتنتج أعمدة بيضاء متزايدة لا تلبث أن تهدأ.ما هي الدول التي سيضربها التنين؟توقع الخبراء أن تضرب عاصفة التنين 7 دول عربية، هي مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق ومن الممكن أن يصل إلى أجزاء من سلطنة عُمان بالإضافة إلى تركيا.حيث من المتوقع أن تبدأ صباح الخميس، 12 آذار، وتنتهي السبت من الشهر ذاته.عاصفة التنين في مصرلقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون، إثر انهيار سقفي منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا بصعيد مصر، نتيجة الطقس السيء.وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا بمصرع طفل 5 أعوام، وإصابة شقيقه 3 أعوام، ووالدته 35 عاما، جراء انهيار سقف منزلهم بقرية الكرنك.وفي السياق ذاته، شهدت القرية أيضا انهيار سقف منزل آخر، نتج عنه إصابة طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، ووالدتها.وأسفرت موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة في مصر بسبب "عاصفة التنين"، عن تحطم سيارات وغلق طرق، حيث اصطدمت سيارة بمظلة خشبية على كورنيش الإسكندرية، أدى إلى تحطمها وانهيار المظلة.لبنانأما في لبنان فقد توقعت الأرصاد الجوية اللبنانية أن تتعرض البلاد إلى رياح عاتية، تتجاوز قوتها 120 كم في الساعة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، وأن هذا المنخفض يصنف من أقوى المنخفضات التي تؤثر على الشرق الأوسط خلال هذا الموسم.وقالت صفحة Lebanon Weather على فيسبوك، نتيجة للعاصفة التي ستتشكل قبالة السواحل المصرية، يوم الخميس، ستتعرض البلاد إلى منخفض جوي وحالة عدم استقرار شديدة، مصحوبة بجبهة مطرية رعدية غزيرة قد تتسبب بتشكل سيول.سوريابالنسبة إلى سوريا فقد حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من أمطار غزيرة قد تسبب سيولاً في الوديان والمنحدرات، يوم الجمعة القادم، كما حذرت من نشاط قوي في الرياح، مساء الخميس ونهار الجمعة، في عموم البلاد، قد تتجاوز 80 كم في الساعة، فيما حذرت أيضاً من الأجواء السديمية التي ستضرب المناطق الشرقية والبادية خلال اليومين القامين.عاصفة التنين في العراقوفي العراق أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تقريراً مفصلاً لحالة الطقس خلال الأيام القادمة، ووفقاً لهذا التقرير فإنّ البلاد ستتعرض لمنخفض جوي قليل نسبياً، مقارنة ببقية الدول، لكنه سيترافق بجبهة هوائية باردة عالية الفاعلية.وستتساقط أمطار متوسطة الشدة مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية في أغلب مناطق البلاد، بدءاً من يوم الجمعة حتى ليل الأحد، وسيرافقها رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تبلغ 20 كم في الساعة، وقد تصل يومي الجمعة والسبت إلى 40 كم في الساعة، مسببة تصاعد الغبار.فلسطينفي فلسطين سيكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً، بدءاً من يوم الخميس القادم، بينما سيبدأ المنخفض الجوي بالدخول إلى البلاد في ساعات الليل ويتوقع سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية خلال اليومين التاليين، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

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