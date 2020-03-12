شاهد بالصور: الدفاع المدني يستخرج عاملًا سقط في “صومعة طحن” ببابل!

2020/03/12 | 15:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت فرق الدفاع المدني انقاذ عامل سقط داخل سربس صومعة طحن الحبوب في سايلو ابوغرق بمحافظة بابل.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “تمكنت فرق إنقاذ الدفاع المدني من انقاذ عامل هوى ليسقط داخل سربس صومعة طحن الحبوب في سايلو ابو غرق في محافظة بابل بعد […]

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