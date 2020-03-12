مفاجأة سارة.. كورونا قد يختفي في هذا التاريخ

2020/03/12 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يبدو أن الصيف سيحمل إلى العالم بشرى سارة.فقد كشف مسؤول صيني رفيع أن وباء كورونا قد ينتهي بحلول يونيو المقبل.وقال زونغ نانشان، أحد كبار مستشاري الصحة للحكومة الصينية الخميس، في ظل تراجع نسبي في أعداد الإصابات في البلاد، إنه من المتوقع أن ينتهي كالفيروس المستجد في يونيو.كما أوضح العالم الشهير في […]

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