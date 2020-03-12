جدعون ليفي - اسمحوا لنا باسقاط طفل تتدفق منه الدماء

2020/03/12 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي حسب الكاريزما اختار القناصة ضحاياهم بحرص.وضبط النفس يخجل القناصة، لكن خجلنا هو هم وقادتهم والجيش الذي أمرهم باطلاق النار على المتظاهرين وكأنهم أوز تجاوز الخط إنهم من أفضل أبنائنا.أحدهم (موسيقي من ثانوية جيدة) والآخر (من الكشافة، خريج تخصص المسرح)، هم قناصة أطلقوا النار على آلاف المتظاهرين غير المسلحين قرب الجدار.في غزة يوجد الآن 8 آلاف شاب معاق من صنع أيدينا.عدد منه......

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