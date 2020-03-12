تسع سنوات على حرب سوريا :  احصائيات بالخسائر 

2020/03/12 | 15:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-أ ف ب) – سقوط أكثر من 380 ألف قتيل ونزوح أكثر من نصف السكان وتعرض مناطق كاملة للدمار، تلك هي حصيلة الحرب المدمرة المستمرة منذ آذار/مارس 2011 في سوريا والتي تسببت بأكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب الأمم المتحدة.وبدأ النزاع بقمع دام لتظاهرات مطالبة بإصلاحات ديمقراطية في بلد تحكمه أسرة الأسد […]

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