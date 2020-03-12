أميركية تعافت من فيروس كورونا  تروي قصتها وتدعو الى عدم الفزع

2020/03/12 | 15:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياتل (الولايات المتحدة), (أ ف ب) – دعت مواطنة أميركية تعافت من فيروس كورونا المستجد الناس القلقين بشأن الوباء إلى “عدم الفزع” وإنما التفكير في الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من مضاعفات الفيروس والبقاء في المنزل في حال الاصابة.تعيش إليزابيث شنايدر في سياتل، أكبر مدينة في ولاية واشنطن، والتي سجلت أكبر عدد من الوفيات في […]

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