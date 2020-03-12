قصف 5 اهداف داعشية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/03/12 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني، في محافظة ديالى، الخميس (12 آذار 2020)، بقصف 5 اهداف داعشية على الحدود مع مح...





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