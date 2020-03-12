ماركا: تأجيل مباريات أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب كورونا

2020/03/12 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بتأجل مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن القرار الرسمي سيصدر قريباً.

وكانت نفس الصحيفة الإسبانية قد اكدت أن أحد لاعبي فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد ثبتت إصابته بفيروس كورونا المنتشر حالياً في كفة أرجاء العالم، وكنوع من الوقاية، تم إجبار كلاً من فريق كرة القدم، والسلة بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، حيث يتقاسم الفريقان نفس المرافق الرياضية.

يشار الى ان رابطة الدوري الإسباني لاليغا،قد اعلنت رفقة منظمة كرة القدم في إسبانيا، إيقاف منافسات دوري كرة القدم الإسباني للدرجتين الأولى والثانية (المحترفين) خلال اليومين المقبلين على الأقل من عمر المسابقة.

ويعني هذا القرار تأجيل كل مباريات الليغا القادمة لغاية الحد من خطورة انتشار فيروس كورونا، بما فيها مباريات القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام إسبانية، الخميس (12 آذار 2020)، بأن اتحاد الكرة، قرر تعليق جميع مباريات الدوري الإسباني، بسبب فايروس كورونا، حتى اشعار آخر.

وذكرت إذاعة "الكادينا سير"، إن "الاتحاد الاسباني ورابطة الأندية في

بغداد اليوم/ بغداد

كشف مدير علاقات اتحاد الكرة وليد طبرة اليوم الخميس،( 12 آذار 2020)، حقيقة تنازل عدنان درجال عن الحق الشخصي في تهمة التزوير الموجهة اليه مع مسؤولين آخرين في الاتحاد تم الافراج عنهم من السجن.

وقال طبرة على صفحته الشخصية في فيس

بغداد اليوم/ متابعة

بدا المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، قبل انطلاق مباراة فريقه التي خاضها مساء أمس أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، غاضبًا من مشجعي "الريدز" بسبب إصرار عدد من جمهور ليفربول على مد أيديهم لمصافحته

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