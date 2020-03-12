2020/03/12 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع النجفي يدعو الى اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والالتزام بنصائح المختصين وعدم الاستهانة بالأوامر الصادرة من الجهات الطبية المختصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 15:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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