إعادة تموضع رجال الدين.. ميثاق العسر

2020/03/12 | 16:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ميثاق العسر: إعادة تموضع رجال الدّين!! أصبح واضحاً وجليّاً: أنّ وباء كورونا وضع جملة من المقولات المذهبيّة الرّاسخة والعميقة على المحك وأوضح دغشها بما لا مزيد عليه، ولهذا لم يجد رجال الّدين ممّن بيدهم القرار من حيلة غير إعادة التّموضع والهروب للأمام، فعقّموا الأضرحة وقطعوا صلوات الجمعة والجماعة وسيفعلوا المزيد، وادّعوا: أنّ هذه المراقد والممارسات العباديّة […]

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