إيران تختارُ الإبقاء على عبدالمهدي، والأحزاب “الشيعية” في مأزقٍ كبير

2020/03/12 | 16:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت بعد مغادرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني #علي_شمخاني، #بغداد، شكّلت الأحزاب الشيعية، لجنة “سُباعية” لتجاوز أزمة اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد، في ظل تمسك #إيران

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