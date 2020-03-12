القبض على مروج مخدرات غربي الانبار

2020/03/12 | 16:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن القاء القبض على احد مروجي المخدرات في قضاء الرطبة غربي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارزها في فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الفرقة الاولى القبض على احد المروجين للحبوب المخدرة وتضبط بحوزته عدداً منها في قضاء الرطبة بالأنبار".

وأضافت انه "قد تم احالته للقضاء وفق المادة ٢٨ مخدرات".

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