بالوثيقة... نائبة تطالب التعليم بالغاء الاجور للدراسة المسائية لهذا العام

2020/03/12 | 16:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالت النائبة ايناس المكصوصي، اليوم الخميس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالغاء للدراسة المسائية.

وبينت المكصوصي في كتاب ارسلته الى الوزارة وحصلت "الغد برس" على نسخة منه إن، العام الدارسي الحالي تزامن مع انطلاق التظاهرات وانتشار فيروس كورونا وعدم مقدرة الطلاب على الدوام، ومراعاة للوضع الاقتصادي لهم ولذويهم، يرجى الغاء الاجور الدراسية للدراسة المسائية والتعليم الموازي لهذا العام.

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