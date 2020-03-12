انخفاض مؤشرات التداول في سوق العراق للاوراق المالية خلال الاسبوع الحالي

2020/03/12 | 16:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شهدت مؤشرات الأسبوع الحالي لتداول الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية، انخفاضا وزيادة في حجم المعروض، قياسا بالطلب على الاسهم، على اثر تغيير التوقعات المستقبلية لاسعار النفط.

وقال سوق العراق للاوراق المالية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "شهدت أسواق الأوراق المالية في العالم انخفاضا في مؤشر الأسعار وزيادة في حجم المعروض قياسا بالطلب على الاسهم خلال الأسبوع الحالي 8-12 / 3/ 2020 على أثر تغير التوقعات المستقبلية لأسعار النفط عالميا وانخفاضها على أثر عدم اتفاق بين اوبيك وروسيا على تخفيض الإنتاج".

واضاف "لا تزال التوقعات في الأسواق النفطية غير واضحة في قياس الكلفة والحجم والسعر ويبدو ان المجتمع العالمي امام خيارات وسيناريوهات مختلفة".

وتابع "اما العودة الى الاتفاق بين اوبيك وروسيا للالتزام بحصص الإنتاج ومحاولة تقليل الانخفاض والعودة الى أسعار قريبة من السعر السابق، او المضي نحو لا اتفاق وبذلك ستشهد أسواق النفط خسائر منتجين كبيرة تؤثر على موازنات الدول المصدرة للنفط في ظل انخفاض طلب عالمي".

ولفت الى انه "من متابعة مؤشرات جلسات الأسبوع الحالي لنشاط التداول في سوق العراق للأوراق المالية التي كانت بالشكل الاتي:

اليوم عدد الأسهم القيمة دينار عدد العقود المؤشر

الاحد 8/3 مليار 563 مليون 465 463

الاثنين 9/3 مليار 932 مليون 474 457

الثلاثاء 10/3 4 مليار 2 مليار و 700 مليون 427 454

الأربعاء 11/3 681 مليون 733 مليون 262 456

الخميس 12/3 503 مليون 382 مليون 348 451

واستطرد "افتتح نشاط تداول الأسهم من قبل المستثمرين يوم الاحد لغاية الثلاثاء على تداولات كبيرة بمعدلاتها الاعتيادية بيعا وشراء رغم ان مؤشر السوق للأسعار قد انخفض بنتيجة أسعار النفط ونتيجة التوقعات.



أذ انخفض مؤشر أسعار الأسهم المتداولة من 474 نقطة في جلسة الاثنين الى 454 في جلسة الثلاثاء".

وتابع "استعادت أسعار الأسهم المتداولة ثقة المستثمرين اعتبارا من جلسة الأربعاء 11/3 واستعاد مؤشر السوق للأسعار قيمته وارتفع ارتفاعا طفيفا عندما بلغ 456 نقطة في ظل وجود طلب إيجابي على عدد من المصارف والشركات الصناعية التي شهدت انخفاضا سابقا بالأسعار السوقية الجارية في السوق".

وقال "وأخيرا في جلسة الخميس أقفل مؤشر أسعار الأسهم على 451 نقطة".

وبين "لا يزال حجم الاستثمار الأجنبي بالأسهم والذي يعرف بالاستثمار غير المباشر يمثل 15 % من حجم السوق وفقا لإحصائيات مركز الإيداع من خلال سجلات المساهمين المودعة على النظام الالكتروني".

واشار الى انه "كان سوق العراق للأوراق المالية قد قرر غلق قاعة المستثمرين امتثالا لقرارات خلية الازمة الصحية والإبقاء على استمرار جلسات التداول بالأوراق يوميا من خلال " شبكة التداول عن بعد Real Time trading عبر المنظومة الالكترونية" من مقرات شركات الوساطة المرخصة البالغ عددها 42 شركة وساطة".

ولفت الى انه "ويستخدم سوق العراق للأوراق المالية الذي يضم فيه 103 شركة مساهمة عراقية مختلطة وخاصة أنظمة تداول الكتروني وشبكة تداول عن بعد مرتبطة مع 42 موقع يضم أكثر من 100 محطة تداول في مختلف ارجاء بغداد وموقع في أربيل واخر في السليمانية للتداول عن بعد تابع لأحدى شركات الوساطة المرخصة".

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