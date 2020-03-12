وزير النفط للسفير الهولندي مشروع الجزيرة من المشاريع الواعدة لتعزيز الصادرات

2020/03/12 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اكد وزير النفط ثامر الغضبان ان مشروع الجزيرة الصناعية يعد من المشاريع الواعدة لتعزيزالصادرات النفطية.وقال الغضبان خلال استقباله في مكتبه سفير هولندا في بغداد ايريك ستراتنك”، ان “الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا وتوسيع افاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصا قطاع الطاقة والنفط”.واضاف الغضبان ان “العراق وهولندا يرتبطان بعلاقات […]

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