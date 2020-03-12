بعد تسببه بخسائر بشرية في صفوف التحالف الدولي.. المباشرة بـ”تحقيق كبير” في هجوم التاجي

2020/03/12 | 16:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، مباشرتها بتحقيق “كبير” بعد الهجوم الصاروخي الذي طا...

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