 احتمال اختفاء غابات الأمازون في غضون 50 عاما

2020/03/12 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-أ ف ب) – حذر باحثون في دراسة نشرتها مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” من أن غابة الأمازون اقتربت من نقطة اللاعودة بسبب التغير المناخي وقد تتحول إلى سهول قاحلة في غضون 50 عاما.وأشار الباحثون في الدراسة نفسها إلى أن نظاما بيئيا رئيسيا آخر هو الحاجز المرجاني في البحر الكاريبي قد يندثر بعد 15 عاما إذا […]

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