2020/03/12 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الخروقات التي تتعرّض لها مصالح الدول الصديقة، أو مواقعها الأمنيّة والعسكريّة المُتواجِدة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: قصف قاعدة التاجي عمل عدائيّ يُقـوّض جُهُود مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: قصف قاعدة التاجي عمل عدائيّ يُقـوّض جُهُود مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).