2020/03/12 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيار الحكمة الوطني، وجود أربعة تحديات تواجه بقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: أربعة تحديات تواجه بقاء عبد المهدي برئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة: أربعة تحديات تواجه بقاء عبد المهدي برئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).