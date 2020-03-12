صحة كردستان تصدر حزمة من القرارات والاجراءات الخاصة بالاسواق والاماكن العامة لمواجهة كورونا

2020/03/12 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أصدرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، حزمة من القرارات والاجراءات للاسواق والاماكن العامة لمواجة فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حزمة القرارات تبدأ من إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والمطاعم"، مبينة أن "المطاعم تستطيع العمل عن طريق ارسال المؤكلات عن طريق التوصيل فقط، وغلق جميع المطاعم للاكلات السريعة بدءا من اليوم".

ووجهت وزارة الصحة في الاقليم بـ"غلق الاسواق الشعبية والاماكن المغلقة، وايقاف حركة الحافلات الكبيرة والصغيرة الخاصة بنقل المواطنين"، مشددة على "التزام سائقي سيارات الاجرة بالاجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامان واستخدام مواد التعقيم".

وبخصوص اجراءا المؤتمرات الصحافية، وجهت بـ"حضور شخص واحد فقط وذلك في سبيل تقليل حالات الازدحام والاختلاط، مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار ابتعاد الصاحافيين ما لا يقل عن 2 متر عن منصة المؤتمر الصحافي، وان تكون المسافة بين الصحفي والاخر على الاقل مترا واحدا".

وأشارت صحة الاقليم إلى "ضرورة ان يرتدي العاملون في الماركتات والمحلات والاسواق الكمامات وارتداء القفازات الطبية واستخدام مواد التعقيم الكحولية لتعقيم الايدي".

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