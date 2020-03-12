البنتاغون يصدر بياناً جديداً بشأن الهجوم على قاعدة التاجي

2020/03/12 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الدفاع الامريكية، الخميس (12 آذار 2020)، بياناً جديداً بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية يوم أمس ببغداد.

وقالت البنتاغون في البيان إن "حزب الله العراق هو التنظيم الوحيد المسلّح الذي يمكنه شن هجوم على قاعدة التاجي".

وفي وقت سابق، قالت كتائب حزب الله، الخميس (12 اذار 2020)، إنه على "قوات الاحتلال" تحمل نتائج وجودها غير الشرعي على ارض العراق.

وذكرت الكتائب في بيان، إنه "على قوات الاحتلال تحمل نتائج وجودها غير الشرعي على أرض العراق العزيز، فتماديها واستخفافها بإرادة وكرامة الشعب العراقي لن يكون بلا ثمن، وحق مقاومة المحتلين والغزاة كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وأضافت، "نحن إذ نجدد طلبنا من الإخوة الذين يعتقدون ضرورة العمل ضد القوات المحتلة في هذه المرحلة أن يعرفوا عن أنفسهم حفظا لتاريخهم وتضحياتهم ودرءا للشبهات، نؤكد أننا سندافع عنهم، ونحذر من استهدافهم، هم أو أي من القوى والأفراد المعارضين لمشروع الاحتلال الخبيث، فالتعرض للأحرار سيوسع دائرة المواجهة بشكل كبير".

وتابعت الكتائب، "أما الذين سارعوا بالاستنكارات وإبداء تعاطفهم مع المجرمين، فنقول لهم: لو أنكم مارستم احتلالا لدولة ما، قتلتم قادة نصرها، وقصفتم المرابطين على حدودها من جندها، وصوت ممثلو شعبها على طردكم، فهل ستجدون من يدافع عنكم، أو يمنحكم الشرعية، كما تدافعون عن هؤلاء القتلة! بئس ما فعلتم، وتبا للعقول والنفوس الرخيصة أيا كان انتماؤها".

واختتمت بيانها بالقول: "نسأل الله أن يبارك بمنفذي العملية الجهادية الدقيقة التي استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة التاجي ببغداد، ويشد على أيديهم، فاختيارهم للوقت كان مناسبا جدا، ولا يخلو من التوفيق، ونعتقد أنه الوقت الأنسب لاستئناف القوى الوطنية والشعبية عملياتها الجهادية لطرد الأشرار والمعتدين من أرض المقدسات".

وكشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس (21 آذار 2020) حصيلة جديدة للهجوم الصاروخي على قاعدة "التاجي" العسكرية، شمالي بغداد، مؤكداً تحريه الهجوم إلى جانب القوات العراقية.

وذكر التحالف في بيان، أن "ثلاثة من أفراد قوات التحالف قُتِلوا، وأُصيب ما يُقارب 12 فرداً إضافياً، في الهجوم على معسكر التاجي"، مشيراً إلى "سقوط 18 صاروخ كاتيوشا"، مشيرا الى أن "التحالف وقوات الأمن العراقية يتحرون ما حدث في الهجوم".وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، أمس الأربعاء، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يضم قوات أميركية.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الخميس، مقتل 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معسكر التاجي تعرض مساء اليوم الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط ٣ قتلى وعدد اخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف"، دون أن تحدد عددهم.واضافت أن "هذا الهجوم يعد تحديا امنيا خطيرا جدًا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".ودعت القيادة، بحسب البيان، المواطنين الى "الادلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل"، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".ولفتت الى أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس اي طرف اخر".واشارت الى أنها "قد أبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي وان مباحثات جادة تجري في هذا المجال، وان مثل هذه الاعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الاوضاع في العراق".

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القيادي بالحشد، عادل الكرعاوي قال في حديث لـ (بغداد

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