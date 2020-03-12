2020/03/12 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تستنكر اي خروقات امنية تتعرض لها مصالح الدول الصديقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تستنكر اي خروقات امنية تتعرض لها مصالح الدول الصديقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تستنكر اي خروقات امنية تتعرض لها مصالح الدول الصديقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).