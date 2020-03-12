مجلس الشعب السوري يوافق على إلغاء المادة 548 الخاصة بـ«جرائم الشرف»

2020/03/12 | 16:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، على مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والتي كانت تمنح العذر

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