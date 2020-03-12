نائب عراقي يرجح حسم رئيس الحكومة قبل المدة الدستورية بهذه الحالة

2020/03/12 | 16:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية حسن خلاطي، الخميس، حسم اسم المرشح لمنصب رئاسة الوزراء العراقي قبل نهاية المدة الدستورية مساء الأحد المقبل في حال...

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