خلية الازمة في ميسان تتخذ اجراءات اضافية لمواجهة كورونا

2020/03/12 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الأزمة لمتابعة اجراءات فايروس كورونا في محافظة ميسان، اليوم الخميس، اتخاذها جملة من القرارات الجديدة لمواجهة تفشي الفايروس منها تمديد عطلة الطوارئ للدوائر، وتمديد عقود الاجراء بتشكيلات الصحة، وتخصيص مكان مناسب للحجر الصحي، ورفع الحجر عن قرية (ابو جصانة).وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "تم تمديد فترة التعطيل الطارئ بسبب فيروس كورونا اسبوع كامل لدوائر (التربية والجامعات والتقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية ومؤسسة السجناء والمجمع العدلي) بنسبة 100 % لغاية يوم السبت 21 من الشهر الجاري، اما بقية الدوائر فيكون الدوام فيها بنسبة 50%".واضافت انها "وجهت بتجديد تعاقد الاجراء اليوميين العاملين في مؤسسات دائرة صحة ميسان لحين اقرار قانون الموازنة للحاجة الماسة لخدماتهم و توجيه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع قيادة الشرطة وقسم شؤون العشائر لاختيار وتحديد مكان خاص ومناسب للحجر الصحي، و التوجيه بعمل لقاءات توعويه بالتنسيق بين دائرة صحة ميسان وشؤون العشائر وعدد من منظمات المجتمع المدني، والاستمرار بحملة التوعية الصحية والاجراءات الوقائية والاحترازية ورفع سقوف ومستويات البرامج الخاصة بذلك".وشددت الخلية على "قيادة شرطة المحافظة بتطبيق اجراءات غلق المقاهي والصالات والحدائق والمتنزهات بشكل كامل وعام ومتابعة تطبيق ذلك وبشكل يومي، والعمل مع نقابة الصحفيين والاعلاميين بتكثيف الجهود الإعلامية بشكل اوسع وتوعية المواطنين والابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط".واشارت الى انها "وجهت برفع الحجر الصحي عن قرية (ابو جصانة) وذلك بعد ظهور نتائج الفحص بعدم وجود اصابات لملامسي وأقارب المواطن المتوفى بسبب الفيروس، اما عائلة المتوفي فعليهم الالتزام بتوجيهات وإرشادات دائرة الصحة واجراءات الرقابة الصحية، كذلك تم التوجيه بتمديد الاجازة الاجبارية لموظفي قسم كهرباء ناحية السلام لغاية 21 من الشهر الجاري".

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