العتابي: الشعب والمرجعية حددوا معايير اختيار رئيس الوزراء

2020/03/12 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب عن تحالف سائرون، ستار العتابي، اليوم الخميس، ان ليس بالضرورة ان تشترك جميع القوى السياسية في اختيار رئيس الوزراء، مبينا ان "الشعب والمرجعية حددوا معاير اختيار رئيس الوزراء.وقال العتابي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "معايير اختيار رئيس الوزراء حددتها المرجعية والشعب، ولا يمكن للكتل السياسية أن تستبد في رأيها".وأضاف العتابي ان "الخلافات بين الكتل ما زالت مستمرة"، لافتا إلى أن "هناك توافقا بين كتلة سائرون والفتح لاختيار رئيس الوزراء، وإيجاد حكومة مستقلة".وبين "ليس بالضرورة أن تكون جميع القوى السياسية مشاركة بعملية اختيار المرحلة المقبلة، لاسيما أن توقيتات دستورية تحكم عمل مجلس النواب".

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