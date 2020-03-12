2020/03/12 | 16:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماالذي يجري بــ "كردستان" ؟ .. سياسي كردي يفضح برزاني : 200 مليون دولار الحصيلة الشهرية لحزبين !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماالذي يجري بــ "كردستان" ؟ .. سياسي كردي يفضح برزاني : 200 مليون دولار الحصيلة الشهرية لحزبين !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).