رواية «الحشد» حول انتشار مقاتليه في سوريا وحقيقة استهدافه تنافي الواقع

2020/03/12 | 16:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى #الحشد_الشعبي مقتل أي من عناصره بهجوم أمس في #البوكمال، مشدداً على أنه لا يوجد أي عناصر له خارج حدود العراق، رغم تأكيد تقارير محلية من سوريا انتشار قوات له

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