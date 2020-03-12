2020/03/12 | 16:53 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. القضاء يستدعي 6 نواب لاجراء فحوص “كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. القضاء يستدعي 6 نواب لاجراء فحوص “كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).