كريم محمد الجمال - الماركسية مذهباً خامساً في الإسلام ؟ (٣٣)

2020/03/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريم_محمد_الجمال عندما نتوجه بنظرة تحليلية الي أنماط الاقتصاد والإنتاج في الإسلام نجده ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية مرحلة النبوة والخلافة الراشدة ثم الامبراطوريات الأموية والعباسية والعثمانية ثم سقوط الخلافة ، وبربطها بنظام الحكم بمعني الشوري واختيار الشعب ثم التوريث والحاكم المتغلب بالقوة ثم مرحلة الاستقلال والدولة القومية التي نعيشها حاليا .كما أوضحنا في مقالات سابقة أن الماركسية تهدف إلى إنهاء الطبقية و......

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