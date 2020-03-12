2020/03/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جواد_بشارة مقدمة لدراسة سوسيولوجية كتبت سنة 1988 ونشرت في فصلية الثقافة الجديدة اليمنية الديموقراطية في العدد 2 يناير- فبراير-مارس 1989https://vimeo.com/81983482 رابط فيلم " على آخر نفس" لجان لوك غودارد.
جواد بشارةالسينما فن مثير ومقلق وينطوي على مخاطر ومتعة في آن واحد.
فطالما تعرف المشاهدون على شخصيات عاشت في ذكري......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بشارة - الأسلوبية في السينما الغربية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جواد بشارةالسينما فن مثير ومقلق وينطوي على مخاطر ومتعة في آن واحد.
فطالما تعرف المشاهدون على شخصيات عاشت في ذكري......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بشارة - الأسلوبية في السينما الغربية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد بشارة - الأسلوبية في السينما الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).