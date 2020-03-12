جواد بشارة - الأسلوبية في السينما الغربية

2020/03/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة مقدمة لدراسة سوسيولوجية كتبت سنة 1988 ونشرت في فصلية الثقافة الجديدة اليمنية الديموقراطية في العدد 2 يناير- فبراير-مارس 1989https://vimeo.com/81983482 رابط فيلم " على آخر نفس" لجان لوك غودارد.جواد بشارةالسينما فن مثير ومقلق وينطوي على مخاطر ومتعة في آن واحد.فطالما تعرف المشاهدون على شخصيات عاشت في ذكري......

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