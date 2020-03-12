علي عرمش شوكت - تعدد المرشحون لرئاسة الوزارة العراقية.. والرفض قائم.

2020/03/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عرمش_شوكت تمظهرت المعضلة العراقية مؤخراً بثلاث انتفاخات خبيثة قاتلة.والتي تجسدت بازمة سياسية متواجهة مع ثورة غضب شعب عارمة، مضافاً اليها ازمة اقتصادية ملاحقة بنهب منظم، وازمة صحية تكاد تكون بلا مكافحة ملزمة.ان ثلاثية الكارثة هذه، جعلت مما تبقى من الكيان العراقي اسماً بلا جسمَ.وحيال ذلك لم يتبق غير التعويل على انتخاب رئيساً لمجلس الوزراء لكي تُعالج الاوضاع وفقاً للسياقات الدستورية.ونساءل:اذا ما كا......

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