قائد القيادة المركزية الاميركية يوجه اتهاماً بشأن هجوم التأجي ويؤكد: وكلاء ايران زادوا هجماتهم

2020/03/12 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

وجه قائد القيادة المركزية في الجيش الامريكي، الجنرال ماكينزي، الخميس (12 آذار 2020)، اتهاماً بشأن هجوم الصاروخي، على قاعدة التاجي ‏العسكرية يوم أمس ببغداد، فيما بين ان من وصفهم بـ وكلاء ايران زادوا هجماتهم".

وقال ماكينزي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز:"لا تزال إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم منذ مايو 2019" حسب تعبيره، مردفا :"زاد الوكلاء الإيرانيون والميليشيات في العراق من الهجمات على المصالح الأمريكية وأجرت عشرات من رحلات الاستطلاع بطائرات مسيرة بالقرب من قواعد امريكية وعراقية" وفق ما قاله.

واضاف إن "الأمريكيان والبريطاني الذين قتلوا في العراق كانوا من أفراد الجيش الامريكي"، مضيفا :"لا أرى خطرا وشيكا من إيران ولكن التهديد يأتي من وكلائها" حسب قوله.

واردف ماكينزي :"في أوائل كانون الثاني، أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية في هجوم متعمد ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدتين في العراق، تجاوزت هذه الضربة الصاروخية التي ترعاها الدولة عتبة المقارنة بالهجمات السابقة".

وأصدرت وزارة الدفاع الامريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، موقفاً جديداً بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية يوم أمس ببغداد.

وقالت البنتاغون في بيان مقتضب نشرته وسائل اعلام اجنبية إن "حزب الله العراق هو التنظيم الوحيد المسلّح الذي يمكنه شن هجوم على قاعدة التاجي".

وفي وقت سابق، كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس (21 آذار 2020) حصيلة جديدة للهجوم الصاروخي على قاعدة "التاجي" العسكرية، شمالي بغداد، مؤكداً تحريه الهجوم إلى جانب القوات العراقية.وذكر التحالف في بيان، أن "ثلاثة من أفراد قوات التحالف قُتِلوا، وأُصيب ما يُقارب 12 فرداً إضافياً، في الهجوم على معسكر التاجي"، مشيراً إلى "سقوط 18 صاروخ كاتيوشا"، مشيرا الى أن "التحالف وقوات الأمن العراقية يتحرون ما حدث في الهجوم".وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، أمس الأربعاء، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يضم قوات أميركية.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الخميس، مقتل 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معسكر التاجي تعرض مساء اليوم الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط ٣ قتلى وعدد اخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف"، دون أن تحدد عددهم.واضافت أن "هذا الهجوم يعد تحديا امنيا خطيرا جدًا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".ودعت القيادة، بحسب البيان، المواطنين الى "الادلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل"، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".ولفتت الى أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس اي طرف اخر".واشارت الى أنها "قد أبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي وان مباحثات جادة تجري في هذا المجال، وان مثل هذه الاعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الاوضاع في العراق".

بغداد اليوم _ كردستان

أصدرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس 12 اذار 2020، حزمة من القرارات والاجراءات للاسواق والاماكن العامة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حزمة القرارات ت

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، 5 توصيات جديدة للمواطنين بشأن فيروس كورونا بعد تصنيفه وباءً جائحاً.

وذكر مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي / وزارة الصحة والبيئة، امير علي الحسون، في بيان: "عزيزي المواطن الكريم ..





بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الخميس (12 آذار 2020)، بتظاهر عشرات المواطنين أمام مستودع الفاو النفطي في المحافظة من أجل المطالبة بتوفير فرص عمل للأهالي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي قضاء ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قائد القيادة المركزية الاميركية يوجه اتهاماً بشأن هجوم التأجي ويؤكد: وكلاء ايران زادوا هجماتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قائد القيادة المركزية الاميركية يوجه اتهاماً بشأن هجوم التأجي ويؤكد: وكلاء ايران زادوا هجماتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).