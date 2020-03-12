2020/03/12 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق تجمع نيابي جديد باسم / نداء العراق / هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 17:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تجمع نيابي جديد باسم / نداء العراق /) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تجمع نيابي جديد باسم / نداء العراق /) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).