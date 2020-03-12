2020/03/12 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عدد من اعضاء مجلس النواب الى الحضور الى مستشفى الفرات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا لإجراء الفحص الخاص بالكشف عن الوباء.وذكرت الوثيقة التي خاطب فيها رئيس المجلس القاضي فائق زيدان وزارة الصحة، دعوة النواب الستة الى مستشفة الفرات لإجراء الفحوصات المختبرية للحد من انتشار فيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم الاسدي وهدى سجاد،، مجلس القضاء يطالب نواب بـ”الحضور لفحص كورونا”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم الاسدي وهدى سجاد،، مجلس القضاء يطالب نواب بـ”الحضور لفحص كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).