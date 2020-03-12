من الذي قصف معسكر التاجي؟

2020/03/12 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُستُهدف مساء أمس الاربعاء معسكر التاجي بشمال العاصمة العراقية بغداد بعشرة صواريخ كاتيوشا وقال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن المعلومات الأولية حو...

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