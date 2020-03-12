خبير قانوني: الجيوش الالكترونية توجب تشريع قانون الجرائم الالكترونية في العراق

2020/03/12 | 17:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، أن الجيوش الالكتروني توجب تشريع قانون الجرائم الالكترونية في العراق، فيما بين ان محكمة التمييز اعتبرت ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ينطبق عليها قانون العقوبات.

وقال التميمي في منشور على الفيسبوك وتابعته "الغد برس" إنه "رغم أن المواد ٤٣٣ و٤٣٤ و٤٣٥ من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالحبس الذي يصل إلى السنة وغرامات مالية مرتفعة، إلا ان شيوع هذه الجرائم وما يسمى بالجيوش الإلكترونية توجب تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم والمهم جدا في العراق، للحد ومتابعة هذه الجرائم الخطرة التي تحدث شرخا في المنظومة الاجتماعية ومشاكل لها اول دون آخر".

واضاف ان "الوصول إلى هذه الجرائم أو خيوط الجريمة معقدة وتحتاج إلى متخصصين وقد اعتبرت محكمة التمييز مثل هذه الجرائم وماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ينطبق عليها قانون العقوبات العراقي".

ولفت الى انه "يحتاج هذا النوع من الجرائم إلى توعية مجتمعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتشديد العقوبة لتحقيق الردع".

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