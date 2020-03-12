مقترح لحل ازمة مباراة أشبيلية وروما

2020/03/12 | 17:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي اقترح حلًا لإقامة مباراة روما وإشبيلية في بطولة اليوروبا ليج.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ 16 قد تم تأجيلها بسبب القيود المفروضة على السفر بين إسبانيا وإيطاليا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الاتحاد الأوروبي اقترح أن يلعب إشبيلية وروما مباراة واحدة فقط على ملعب محايد.

وتشير التوقعات إلى أن المكان الأقرب لاستضافة المباراة، فرنسا، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأندية لا تنظر إلى هذا الحل بشكل إيجابي حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن لوائح اليويفا في هذه الحالة، تنص أنه في حالة رفض اقتراح الاتحاد الأوروبي، يتوجب على الأندية تقديم اقتراح بمكان المباريات وتاريخ إقامتها.

وإذا لم يحدث ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يحق له فرض قراره على الأندية، لاستكمال البطولة القارية.

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