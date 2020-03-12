في ذكرى احتجاجات اذار..

2020/03/12 | 17:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت احتجاجات دامية في 2004 بالمناطق الكوردية بسوريا وقع على اثرها عشرات الضحايا

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