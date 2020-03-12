نائب يكشف عن وجود أربعة تحديات تواجه بقاء عبد المهدي برئاسة الحكومة

2020/03/12 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن تيار الحكمة الوطني، ستار الجابري، اليوم الخميس، عن وجود أربعة تحديات تواجه بقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة.وقال الجابري في تصريح صحفي، إن "هناك أربعة تحديات تواجه مساعي بقاء عبد المهدي في السلطة"، مبينا أن "التحدي الأول يتعلق بالمتظاهرين".وأضاف أنه "التحدي الثاني مطالبة المرجعية الدينية العليا لحكومة عبد المهدي بالتنحي فلا يمكن إعادة تكليفه مرة أخرى"، لافتاً إلى أن "التحدي الثالث هو رفض بعض الجهات الخارجية بقاء عبد المهدي وفي حال بقائه سينعكس سلباً على الشعب العراقي".وأشار الجابري إلى أن "التحدي الأخير يتمثل برفض القوى السياسية الشريكة بتشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "القوى الشيعية جادة بحسم رئاسة الوزراء عبر تقديم مرشح جديد، وفي حال عدم حسمه يمكن مطالبة رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد بناء على توقيع من قبل عدد من النواب".وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة سباعية تضم أعضاء من قيادات الخط الثاني، للوصول إلى مخرجات اختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء ليتم طرحه على قيادات الخط الأول، ليتم تقديمه فيما بعد على رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة".

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